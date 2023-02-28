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Кулеба: Процесс назначения посла Украины в Грузии находится на финальной стадии
28.02.2023 19:11
По заявлению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, процесс назначения посла Украины в Грузии находится на финальной стадии, однако, когда дипломат приедет непосредственно в Грузию, это уже политический вопрос.
По словам Кулебы, Киев пытается установить тесные дипломатические отношения с Тбилиси.
«Мы абсолютно ничего не сделали для того, чтобы испортить отношения с Грузией. Наоборот, много вложили в развитие наших отношений», - отметил Кулеба.
По его словам, если отношения между украинским и грузинским народами остаются братскими, то относительно отношений властей Украины и Грузии, он этого сказать не может. По утверждению главы МИД Украины, это связано как с делом Михаила Саакашвили, которого «потихоньку убивают», так «в целом отношением грузинского правительства к РФ».
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