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Кулеба: Власти Грузии потихоньку убивают гражданина Украины Михаила Саакашвили – Я буду за него бороться


28.02.2023   19:12


Дело, возбужденное против Михаила Саакашвили, особенно остро для украинских властей, - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, он будет защищать права Саакашвили так же, как права других людей, имеющих украинский паспорт.

«Мы должны называть все своими именами. Власти Грузии потихоньку убивают гражданина Украины Михаила Саакашвили. О нем как о политике они могут думать все, что хотят, но для меня, как главы МИД, он гражданин Украины, и я буду за него бороться», - заявил Кулеба.


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