

Посол Швеции: Мы передали демарш министру юстиции Грузии по поводу здоровья Саакашвили

28.02.2023 19:25





«Вчера мы передали демарш министру юстиции Грузии, по поводу ухудшения состояния здоровья Саакашвили, с которым согласились 27 стран-членов Евросоюза», — заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Грузии Ульрик Тидестрём.



По его словам, после встречи с министром юстиции Рати Брегадзе комментарий от имени 27 государств-членов уже сделал посол Евросоюза Павел Герчинский, а сам он ничего не сможет добавить.



«Вчера мы передали совместный демарш Евросоюза министру юстиции Грузии. Этот демарш был согласован 27 государствами-членами. Мы сделали это из-за беспокойства по поводу сообщений об ухудшении здоровья бывшего президента. После вчерашнего демарша посол Евросоюза от имени 27 государств-членов сделал комментарий, и я не могу больше ничего добавить», — заявил посол Швеции.



Посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский вместе с послом Швеции вчера встретился с министром юстиции Рати Брегадзе. Как сообщил после встречи Павел Герчинский, от имени 27 государств-членов Евросоюза он передал министру юстиции демарш по поводу Михаила Саакашвили.







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