

Еврокомиссар обратилась с письмом к спикеру Парламента Грузии

28.02.2023 19:28





Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович направила письмо спикеру Парламента Грузии Шалве Папуашвили, в котором призвала парламент не принимать инициированный законопроект «О прозрачности иностранного влияния» или любой аналогичный законопроект.



По словам Миатович, принятие законопроекта может оказать «серьезное сдерживающее воздействие» на деятельность неправительственных организаций, активно работающих в сфере прав человека, демократии и верховенства права. Соответственно, я призываю парламент отказаться от принятия этого или любого другого подобного законопроекта.



«Хотя, прозрачность может быть законным интересом. Тем не менее эта цель не должна достигаться за счет ущемления прав и свобод некоммерческих организаций и СМИ, их законной деятельности. Требование к отчетности, независимо от источника дохода, должно быть основано на равном и беспристрастном подходе.



Любое вмешательство в этой сфере должно соответствовать принципам необходимости и соразмерности, как это предусмотрено прецедентным правом Европейского суда по правам человека.



Кроме того, хотела бы обратить ваше внимание на рекомендацию Комитета Министров о правовом статусе неправительственных организаций, которая устанавливает право неправительственных организаций запрашивать и получать финансирование для законной деятельности, в том числе из иностранных источников», — говорится в письме.



Дунья Миятович также напомнила спикеру Парламента Грузии, что в связи с законодательством Российской Федерации «об иностранных агентах» Европейский суд по правам человека признал нарушение статьи 11 Конвенции. В частности, Суд установил, что создание особого статуса и правового режима для организаций, получающих иностранное финансирование, не было оправданным и что такие инициативы оказывали значительное сдерживающее действие на НПО, и их способность выполнять законные функции.



«Призываю депутатов содействовать разнообразному и активному участию гражданского общества в общественных делах и создавать благоприятную среду для функционирования гражданских организаций и правозащитников в Грузии. Я была бы признательна, если бы Вы обеспечили получение копии этого письма всеми членами парламента, и я готова обсудить с Вами эти вопросы в рамках моего конструктивного диалога с властями Грузии», — говорится в письме.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





