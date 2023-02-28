

Кондолиза Райс и Фиона Хилл заявили об откате демократии в Грузии

28.02.2023 19:41





Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс и бывший дирекор Совета национальной безопасности по вопросам Европы и России Фиона Хилл на дискусси в Институте Брукингза выразили обеспокоенность в связи с откатом демократии в Грузии.



«Я очень обеспокоена из-за Грузии. Мы потеряли фокус. Сделали очень мало в ответ на нарушения прав человека и вызовы в области свободы СМИ. Я хочу, чтобы Грузия вернулась [в повестку дня США]. Мы многого достигли в 2008-10 гг., но эти достижения откатились назад», — сказала Райс.



Фиона Хилл отметила, что «мы уже не говорим о Грузии так, как раньше».



«Сейчас Михеил Саакашвили в тюрьме, его здоровье под угрозой. Он ушел из власти в 2013 году, Грузия сделала разворот в совершенно в другом направлении. Поэтому Путин подумает, что если не сможет выиграть на поле боя [в Украине], он сможет, со временем достичь своей цели. Мы уже не говорим о Грузии так, как раньше. Это огромная трагедия.



После десяти лет Грузия это другое место, комфортное для Путина, беззащитное и слабое. Грузия уже не может быть лучом демократии, которое мы рекламировали в 2008 году», — заявила она.





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