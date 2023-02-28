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Министр юстиции призывает не политизировать вопрос состояния здоровья Саакашвили
28.02.2023 20:07
Если Михаил Саакашвили не будет выполнять рекомендации врачей, то, разумеется, состояние его здоровья ухудшится, - об этом министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил в эфире «Имеди».
По его словам, в первую очередь радикальной оппозиции следует «перестать политизировать этот вопрос».
«Этот вопрос не имеет никакого отношения к политике. Это отбывание наказания в демократическом правовом государстве, каким сегодня является Грузия, и тут политика ни при чем. Во-первых, что нужно сделать каждому – это перестать политизировать вопрос. Во-вторых, когда человек хочет выздороветь, он должен выполнять рекомендации лечащих врачей… Скажем так, это категорическая просьба и выход из данной ситуации. Если он не будет выполнять рекомендации врачей, то, разумеется, состояние его здоровья ухудшится», - заявил Рати Брегадзе.
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