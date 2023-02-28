

Премьер-министр Грузии провел заседание Совета национальной безопасности

28.02.2023 20:26





Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили состоялось заседание Совета национальной безопасности, на котором обсуждались важные тенденции мировой и региональной безопасности, в том числе продолжающиеся боевые действия в Украине и вызовы, стоящие перед Грузией.



По информации администрации правительства, особое внимание было уделено важным процессам, происходящим на грузинских оккупированных территориях, а также обсужден процесс обновления концептуальных документов национального уровня, в том числе речь идет об окончательной редакции «Стратегии интегрированного управления государственной границей Грузии на 2023-2027 годы», и принято решение об ее утверждении.



«Внимание было уделено вопросам, связанным с обновлением «Документа оценки угроз» и «Национальной стратегии Грузии по снижению риска катастроф».



На заседании Совета национальной безопасности принято решение о проведении в этом году Национального форума по кибербезопасности.



Участники заседания также обсудили процесс подготовки реформы в сфере защиты критической инфраструктуры», - отмечается в информации.



По сообщению пресс-службы правительства, в заседании Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра приняли участие секретарь Совета национальной безопасности, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и постоянные члены Совета: министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, министр финансов Лаша Хуцишвили, глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, глава Службы разведки Шалва Ломидзе, начальник Специальной службы государственной безопасности Анзор Чубинидзе и командующий Силами обороны Георгий Матиашвили.





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