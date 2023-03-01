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Госдеп США: никто из организаторов беспорядков в Тбилиси 5 июля не был задержан
01.03.2023 11:14
Госдепартамент США опубликовал ежегодный отчет о терроризме в мире, где, кроме прочего, речь идет о Грузии. В докладе за 2021 год говорится о ситуации с безопасностью, о реформах и сотрудничестве Тбилиси и Вашингтона в области борьбы с терроризмом. При этом, отмечается, что ни один лидер ультраправых или организатор беспорядков в столице страны 5 июля не был привлечен к ответственности. Тогда, несмотря на отмену акции в поддержку прав ЛГБТ-сообщества, толпа радикалов напала на журналистов, избив около 50 сотрудников СМИ.
Авторы отчета отмечают, что в 2021 году Грузия продолжала активное взаимодействие по вопросам борьбы с терроризмом и оставалась сильным партнером США в сфере безопасности. Ситуация с терроризмом оставалась спокойной и стабильной. Грузия предприняла дальнейшие действия по охране своей границы и в 2021 году арестовала пять своих граждан по обвинению в связях с ИГИЛ. Кроме того, в Грузии вступило в силу обновленное законодательство о борьбе с финансированием терроризма, и страна работала над обновлением Национальной контртеррористической стратегии и Плана действий.
При этом в докладе говорится о беспорядках, случившихся в Тбилиси 5 июля.
«Ультраправые группы совершили насилие в отношении журналистов и активистов во время акции Tbilisi Pride 5 июля. Группы также разогнали протест оппозиции у парламента, попытались штурмовать парламент и напали на офисы неправительственных организаций. Активисты ЛГБТКВИ+ рассказали, что чувствуют себя объектами преследования, поскольку места, где они искали убежище, были установлены ультраправыми группами.
Эти события произошли после того, как премьер-министр назвал запланированное мероприятие Tbilisi Pride «неуместным». В течение всего дня министерство внутренних дел не принимало мер по пресечению беспорядков. Несмотря на арест и последующее осуждение 28 виновных, ни один лидер группы или организатор насилия не был привлечен к юридической ответственности», — говорится в отчете Госдепартамента США.
SOVA
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