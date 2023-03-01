

Внедрение новых правил въезда в страны ЕС отложено до 2024 года

01.03.2023 11:32





ЕС отложил запуск Системы авторизации въезда в Европу (ETIAS) до 2024 года.



Для граждан стран с безвизовым доступом в Евросоюз новая электронная система должна заработать с ноября 2023 года.



После запуска системы граждане разных стран, которые могут путешествовать в страны Европы без визы, перед выездом должны заполнить электронную форму, которая будет обработана системой, и путешественник получит авторизацию по электронной почте.



Плата за услугу была установлена ​​в размере семи евро.



Новая система коснется более 60 государств, в том числе граждан Грузии, которые въезжали в Шенгенскую зону без визы.



Как указано на официальном сайте Еврокомиссии, для регистрации в «Системе авторизации въезда в Европу» (ETIAS) необходимо будет заполнить специальную электронную форму и, в случае одобрения заявки, разрешение на выезд в Европу выдается сроком на три года. Повторное заполнение заявления на выезд потребуется только в случае смены гражданином паспорта по каким-либо причинам в течение срока действия разрешения.



По информации Еврокомиссии, для въезда в Шенгенскую зону необходимо будет заплатить налог в размере семи евро для лиц в возрасте от 18 до 70 лет, а с лиц в возрасте от 18 до 70 лет плата не взимается.



В электронной анкете, которую необходимо заполнить перед поездкой в ​​Европу, граждане указывают свои личные данные, в том числе место рождения, дату рождения, адрес, номер телефона, образование и место работы. Заявители также должны будут назвать государство-член ЕС, которое они посетят в первую очередь. В анкете граждан также ждет поле, где необходимо будет задать вопросы о состоянии здоровья, судимости и т.д. Его необязательно будет распечатывать после получения необходимого разрешения для поездки в Европу.



В Еврокомиссии говорят, что с внедрением новой системы путешествия по Европе станут безопаснее.







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