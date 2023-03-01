

Партия «За Грузию» инициирует проект закона «О защите от влияния страны-оккупанта - Российской Федерации»

01.03.2023 12:37





Партия «За Грузию» инициирует в парламенте проект закона «О защите от влияния страны-оккупанта — Российской Федерации», целью которого является выявление источников скрытого влияния России, действий против интересов страны и лиц, которые их осуществляют. Об этом на брифинге сообщила парламентская команда партии «За Грузию».



По словам одного из лидеров партии Беки Лилуашвили, очевидно, что оккупантом является Россия, которая использует пропаганду, противоположную безопасности и независимости страны и открытыми или скрытыми средствами наносит ущерб европейскому пути развития страны. Как он отметил, власти делают целью закона об «агентах» не страну-оккупанта, а наших стратегических партнеров и друзей.



«Это смена национальной, конституционной цели, смешение внешней ориентации, на что никакая власть не имеет и не будет иметь права. Поэтому парламентская команда партии «За Грузию» в соответствии с нашим планом инициирует законопроект «О защите от влияния страны-оккупанта — Российской Федерации», целью которого является выявление в этой стране источников скрытого влияния России, действий против интересов страны и лиц, которые их осуществляют. Наш законопроект называет все своими именами, и его цель — единственная верная цель, которую может иметь в этой стране подобное законодательство, — назвать врага врагом.



«Грузинская мечта» пытается от имени закона остановить в стране демократическое развитие, чтобы мы потеряли статус кандидата в члены ЕС и сфальсифицировать выборы. Для Грузии получение статуса кандидата в члены ЕС означает мир и демократическое развитие, а также конец неформального правления. Власть «Мечты» пытается избежать этого с помощью политического мошенничества и хочет поставить на одну плоскость стратегических партнеров страны и оккупанта. Имейте мужество назвать врагом Россию, а не партнеров/друзей нашей страны, и поддержите нашу инициативу», - заявил Лилуашвили.





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