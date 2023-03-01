

Талаквадзе: Правительство Грузии объяснит послам, что происходит с Саакашвили

01.03.2023 12:43





Представители правительства Грузии в ближайшие дни встретятся с послами европейских стран, «чтобы обсудить реальную ситуацию вокруг Саакашвили».



Об этом заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, после демарша 27 стран ЕС, переданного в министерство юстиции с выражением обеспокоенности состоянием здоровья заключенного бывшего президента Грузии.



По словам Талаквадзе, дипломаты получат исчерпывающую информацию.



При этом он выразил недоумение в связи с тем, что во время президентства Саакашвили международные организации не прибегали к подобной форме протеста из-за нарушений прав человека в Грузии, в том числе, обращения с заключенными.



«К сожалению, я не помню ни одного демарша во время президентства Саакашвили, когда заключенных действительно пытали, когда заключенные действительно умирали из-за бесчеловечного обращения», – заявил Талаквадзе.



В правительстве Грузии исключают передачу Саакашвили на лечение другой стране. Власти Грузии настаивают, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили — часть пиар-кампании, а сам он преступник, который симулирует с целью добиться своего освобождения.



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили недавно заявил во время дисскуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, что Саакашвили — «хороший актер» и его критическое состояние — это инсценировка.



Экспертная группа врачей, созванная аппаратом Народного защитника Грузии, на этой неделе заявила о резком ухудшении состояния Саакашвили и угрозе каскадного развития осложнений, что может привести к летальному исходу.





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