

Ситуацию с Саакашвили и состояние демократии в Грузии обсудили в Палате лордов

01.03.2023 13:02





Состояние здоровья Михаила Саакашвили и ситуация в Грузии обсуждалось в минувший понедельник на заседании Палаты лордов — верхней палаты парламента Великобритании.



«Правительство внимательно следим за событиями, связанными с арестом бывшего президента Саакашвили… Вопросы, возникающие в отношении бывшего президента, рассматриваются в контексте более широких амбиций Грузии», — заявил госминистр, лорд Голдсмит.



По его словам, министр иностранных дел обсуждал тему Саакашвили с грузинским коллегой в конце января и подчеркнул тревожность информации о его состоянии, одновременно вопрос находится на контроле посла в Грузии.



Вопросы и серьезная обеспокоенность лордов в ходе прений касались также общего состояния демократии в Грузии, российского влияния, ситуации с ЛГБТ, роли Бидзины Иванишвили и возможности нарушения санкций против России.



«Что касается влияния Бидзины Иванишвили , то мы понимаем, что она является частным лицом. У него нет официальной или юридической роли в правительстве Грузии, но нам известны сообщения о его связях с Россией. Мы подняли вопрос перед правительством Грузии, которое заверило нас, что твердо придерживается международных санкций, введенных против России», — сказал лорд Голдсмит.



Выдержки из заявлений британских лордов во время дебатов (неофициальный перевод):



Лорд Харрис из Пентегарта: Я прошу, чтобы правительство продолжало и удвоило свои усилия, чтобы обеспечить господину Саакашвили надлежащее лечение… Его ситуация является частью более широкого и очень серьезного развития событий в Грузии, которая была захвачена бизнесменом-мультимиллиардером, контролирующего экономическую и политическую жизнь, а также СМИ, чтобы держать страну в орбите России.. Это вопрос не только прав человека, но и всего будущего Грузии как нации европейского типа.



Лорд Голдсмит из Ричмонд-парка: В наших представлениях по этому вопросу явно преобладают гуманитарные соображения, но мы также подчеркивали актуальность отношения правительства к господину Саакашвили в контексте внутриполитического климата Грузии, международной репутации и евроатлантический устремлений.



Лорд Хауэлл из Гилфорда: …Не следует ли нам быть очень осторожными с тем, что, хотя Путин может потерпеть неудачу в Украине, а мы надеемся, что он потерпит неудачу, он может добиваться успехов в других областях? …мы должны очень внимательно следить за этим аспектом …



Лорд Голдсмит из Ричмонд-парка: Верно, что Россия была и остается глубоко дестабилизирующим фактором далеко за пределами Украины и Грузии. Грузия находится под постоянным давлением России, которая благодаря своим отношениям с де-факто властями Южной Осетии и Абхазии фактически контролирует 20% территории Грузии. Хотя мы не видим усиления прямой угрозы Грузии после незаконного вторжения России в Украину, Грузия продолжает подвергаться российской агрессии. Бывший премьер-министр Лиз Трасс четко подтвердила поддержку Великобритании территориальной целостности и суверенитета Грузии, когда она встречалась с премьер-министром Грузии на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.



Лорд Андерсон из Суонси: Согласны ли вы с тем, что обращение с Саакашвили окажет негативное и неблагоприятное влияние на подход к членству Грузии в Евросоюзе и что, следовательно, не мы, а ЕС имеет гораздо большее влияние в этом вопросе?



Лорд Голдсмит из Ричмонд-парка: Правительство полностью разделяет эту точку зрения, поэтому в наших представлениях правительству Грузии мы отмечаем, что вопросы, возникающие в отношении бывшего президента, рассматриваются в контексте более широких амбиций Грузии.



Лорд Уоллес из Солтера: Господа, могу я добавить имя Ники Гварамиа из независимого телеканала, которого посадили в тюрьму по явно политическим мотивам, как и господина Саакашвили? Также: заявляло ли министерство иностранных дел протест правительству Грузии в связи с сообщениями об увеличении движения грузовиков между Россией и другими государствами через Грузию, что свидетельствует о явном нарушении санкций в отношении России и имеет последствия для конфликта в Украине?



Лорд Голдсмит из Ричмонд-парка: Мы внимательно следим за арестом и осуждением Ники Гварамиа. Мы отмечаем обеспокоенность, высказанную по поводу его дела и свободы СМИ в Грузии в целом. 2 ноября прошлого года высокопоставленные чиновники встретились с послом Грузии, при этом также отметив эти опасения. Наше посольство в Тбилиси и официальные лица в Лондоне продолжат следить за этим делом.



Баронесса Стюарт Эджбастонская: Могу ли я попросить министра вернуться к теме, поднятой благородным и досточтимым лордом Харрисом, об олигархах и их пагубном влиянии, и посмотреть, можно ли применить какие-либо дополнительные санкции? Мы не должны забывать о роли Совета Европы, в котором участвует значительно больше стран, чем Европейский Союз, его влиянии и потенциале помочь нам восстановить демократию в Грузии.



Лорд Голдсмит из Ричмонд-парка: Думаю, в предыдущем комментарии речь шла, в частности, о влиянии Бидзины Иванишвили… Мы понимаем, что он частное лицо. У него нет официальной или юридической роли в правительстве Грузии, но нам известна информацияо его связях с Россией. Мы подняли этот вопрос перед правительством Грузии, которое заверило нас в своей решимости соблюдать международные санкции против России. Как и все, мы будем сохранять бдительность, сотрудничая с нашими грузинскими партнерами и регулярно пересматривая наши санкции.



Лорд Балф: Господа, когда я был членом Венецианской комиссии, было совершенно ясно, что «нормальная вежливость демократии» в Грузии нарушена.. Может ли министр заверить нас, что правительство Великобритании обратится к правительству, к силам в Грузии с призывм вести свои парламентские дела в соответствии с общепринятыми западными демократическими стандартами? То есть не бойкотировать парламент, а работать с властью цивилизованным образом?



Лорд Голдсмит из Ричмонд-парка: Господа, мы обязательно продолжим настаивать на прогрессе реформ в соответствии с амбициями Грузии в ЕС и НАТО. Я понимаю, что дальнейшие обсуждения состоятся в самом ближайшем будущем, и мы продолжаем призывать все стороны в грузинской системе к конструктивному взаимодействию для проведения тех реформ, которые необходимы для достижения их общих евроатлантических целей и воли грузинского народа.



Министр иностранных дел встретился с министром иностранных дел Грузии 26 января, выразив ту же обеспокоенность в связи с событиями, которые явно наносят ущерб международной репутации Грузии, ее реформам и ее стремлениям вступить в ЕС и НАТО.



Лорд Робертсон из Порт-Эллена: Господа, я поддерживаю озабоченность, высказанную по поводу того, что происходит сегодня в Грузии. Некоторые из нас, давние сторонники стремления Грузии присоединиться к евроатлантической семье, глубоко обеспокоены тем, что там происходит, особенно обращением с бывшим президентом Саакашвили, а также с другими членами оппозиции. Будет ли правительство продолжать оказывать давление на правительство Грузии, чтобы убедиться, что оно придерживается нормальных стандартов, которых можно ожидать от страны с такими устремлениями?



Лорд Голдсмит из Ричмонд-парка: Я могу абсолютно заверить благородных лордов, что именно на этом сосредоточено внимание Соединенного Королевства в наших обсуждениях с правительством Грузии.



Лорд Карлайл из Берриу: Напомнит ли наше правительство правительству Грузии о том, что его отказ от норм верховенства закона повлияет на широкие возможности экономического и делового сотрудничества между нашими двумя странами? Не в последнюю очередь потому, что наше правительство будет обязано информировать деловых людей о рисках работы в Грузии…



Лорд Голдсмит из Ричмонд-парка: Благородный лорд, конечно, прав. Более широкий контекст, фон, заключается в том, чтобы правительство Грузии действовало и вело себя таким образом, чтобы продвигать его вперед к реализации его более широких евроатлантических устремлений. Мы твердо поддерживаем эти устремления; мы считаем, что дальнейшая интеграция с ЕС и НАТО обеспечит большее процветание и безопасность как для Грузии, так и для Европы. Британские программы полностью поддерживают демократические реформы и оперативную совместимость с НАТО, направленные на реализацию устремлений правительства Грузии.



Баронесса Смит из Базилдона: Милорды, слушая министра, я думаю, он понимает, что здесь есть более широкий вопрос, который затрагивает самую суть демократического доверия к Грузии. Мой благородный друг лорд Коллинз из Хайбери ранее поднимал вопрос о ЛГБТ в Грузии, особенно после очень жестоких протестов перед гей-парадом в Тбилиси. Совсем недавно министру, кажется, в ноябре, было ясно, что существует ряд проектов, финансируемых Великобританией, направленных на налаживание диалога в Грузии. Может ли он сказать Палате представителей, остаются ли все эти проекты в безопасности…



Лорд Голдсмит из Ричмонд-парка: Великобритания продолжает работать с грузинскими партнерами над борьбой со злонамеренным влиянием России, в соответствии с нашими усилиями и нашим опытом работы с Украиной, странами Балтии и Польши.



За последние пять лет наши расходы по ODA (Official development assistance — прим.ред) в Грузии составляли от 4 до 6 миллионов фунтов стерлингов в год, а ассигнования, не связанные с ODA, выросли с 0,2 миллиона фунтов стерлингов до 1 миллиона фунтов стерлингов. В настоящее время мы финансируем широкий спектр проектов в Грузии, сосредоточенных на вопросах, поднятых баронессой, и многом другом, но я не могу вдаваться в конкретные решения ODA, пока эти решения не будут обнародованы министром иностранных дел.





Источник: Новости - Грузия

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