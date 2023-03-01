

изучение законности обнародования видеозаписи Саакашвили находится «на стадии принятия итогового решения»

01.03.2023 14:26





По информации главы Службы защиты персональных данных Лелы Джанашвили, изучение законности обнародования видеозаписи пребывания Михаила Саакашвили в медицинском учреждении находится на стадии принятия итогового решения.



По ее информации, дело касается тех кадров третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые были опубликованы Специальной пенитенциарной службой 14 декабря и 15 февраля.



«Как известно, видеозаписи пребывания в медицинском учреждении находящегося в заключении Михаила Саакашвили были обнародованы Специальной пенитенциарной службой дважды, в декабре и феврале. По нашей же инициативе по обоим случаям начато изучение и проверка пенитенциарной службы. Сроком завершения проверки был определен период по 14 марта включительно. По делу проведены почти все важные действия, предусмотренные законом, в настоящее время мы находимся на стадии принятия итогового решения», — отмечает Лела Джанашвили.





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