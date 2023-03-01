

Гарибашвили встретился со спецпредставителем Генсека НАТО

01.03.2023 15:41





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со специальным представителем Генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Ирен Феллин.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, обсуждение на встрече в администрации правительства коснулось политики открытых дверей НАТО и процесса интеграции Грузии в Североатлантический альянс.



Было отмечено, что Грузия-аспирант всегда была одним из самых надежных и дееспособных партнеров Альянса и вносила наибольший вклад в общую евроатлантическую безопасность.



Как отметил премьер-министр, Грузия во многих отношениях выступает как союзник, и приветствуется решение союзников принять индивидуальные меры поддержки Грузии, которые помогут еще больше укрепить обороноспособность Грузии. Они обсудили обстановку в области безопасности и вызовы в регионе и мире.



Подчеркнута важная роль Грузии в укреплении безопасности Черноморского региона. Среди обсуждаемых вопросов была вторая Национальная стратегия защиты прав человека, которая была утверждена правительством Грузии в 2022 году и рассчитана на 2022-2030 годы. Отмечалось, что стратегия уделяет большое внимание гендерному равенству и предусматривает постоянное совершенствование законодательства о равенстве и борьбе с дискриминацией.



В разговоре также были затронуты «Национальный план действий Грузии по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2022–2024 годы» и «План действий по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием и защите жертв на 2022–2024 годы».



Было отмечено, что оба документа предусматривают конкретные действия и направлены на продвижение гендерного равенства в ряде областей. Во встрече приняли участие глава офиса связи НАТО в Грузии Александр Винников и посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе.







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