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Экс-глава МИД Грузии выступил против закона об «иноагентах»
01.03.2023 18:20
Бывший глава МИД Грузии (1995-2003) Иракли Менагаришвили, а ныне консультант правительства «Грузинской мечты» по международным отношениям, считает, что принятие закона об «иноагентах» не послужит «грузинскому делу». Об этом он сообщил в беседе с «Netgazeti».
«Мне эта идея не нравится. Я считаю, что ничего хорошего от этого для грузинского дела не будет», — заявил он.
Менагаришвили также отметил, не видит и той пользы, которую мог бы привнести этот закон в нынешние политические реалии Грузии.
По его мнению, споры возникшие в обществе в связи с этим законом уже наносят ущерб стране.
«Нашему и без того раздробленному обществу, еще одна тема для углубления противостояния была не нужна», — подчеркнул Менагаришвили.
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