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Глава Комитета по юридическим вопросам недоволен критикой законопроекта об «иноагентах»
01.03.2023 18:54
«Вы уж извините, но обсуждают и оценивают с разных ракурсов и деяния святых. Если даже это приемлемо для демократических принципов, то что за принцип, делающий даже обсуждение данного вопроса неприемлемым?», — спросил председатель парламентского Комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, говоря о законопроекте об «иноагентах».
По его словам, в демократическом обществе любой вопрос, который может обсуждаться, должен обсуждаться.
Речь идет о законопроекте, аналог которого, принятый в России в 2012 году, позволил властям РФ устроить репрессии против независимых СМИ и НПО.
«В одном из законопроектов написано, что не должна возникнуть угроза деятельности ни одной из этих организаций. Наш принцип в том, что если ООН или любая организация, с которой мы сотрудничаем, предоставит нам конкретное предложение, о том, что вызывает их беспокойство, мы готовы обсудить это.
Это должно быть отражено в обсуждениях комитета, а не таким образом, чтобы кто-то заранее наложил табу на тему, чтобы оказалось, что начинать дискуссию по тому или иному вопросу несовместимо с принципами демократии», — сказал Анри Оханашвили.
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