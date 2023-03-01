

Герчинский четко заявил Папуашвили, что законопроект об иноагентах не соответствует нормам и ценностям ЕС

01.03.2023 20:17





С председателем парламента у нас была непростая дискуссия. Об этом заявил журналистам посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский после встречи с председателем парламента Шалвой Папуашвили.



«Только что у нас завершилась очень важная встреча. Меня сопровождали все послы стран-членов ЕС, которые находятся в Тбилиси. Мы были приглашены председателем парламента для обмена мнениями по поводу инициативы об «иностранных агентах»...



У нас состоялся очень искренний, открытый обмен мнениями с председателем и двумя председателями парламентского комитета по внешним связям, с углублением в детали.



Дискуссия была непростая. Со своей стороны мы очень четко заявили, что эта инициатива не соответствует нормам и ценностям Евросоюза, и еще раз сказали, что эта инициатива противоречит как минимум 2 из 12 пунктов, которые были переданы Грузии в июне прошлого года. Мы услышали со стороны председателя аргументы о необходимости принятия этого закона.



Разговор продолжится. Насколько я понимаю, это даже не законопроект, только инициатива, и, конечно, мы со своей стороны будем очень внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться эта инициатива, и надеемся, что эта инициатива не станет законом», — сказал Герчинский.





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