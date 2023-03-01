

Любая версия законопроекта об иноагентах подвергает риску евроатлантическое будущее Грузии - посол США

01.03.2023 20:19





Тот, кто проголосует за любую версию законопроекта «Силы народа», будет нести прямую ответственность за то, что подвергается риску евроатлантическое будущее Грузии. Об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, отвечая на вопросы журналистов на открытии «Музея репрессированных писателей» в Доме литераторов.



По словам дипломата, Грузии «не нужна ни одна версия» законопроектов об агентах влияния.



«Здесь реальный вопрос - что в интересах Грузии? Ясно, что ни одна версия [законопроекта] Грузии не нужна, не нужен этот закон.



Также ясно, что тот, кто проголосует за любую версию, будет нести прямую ответственность за то, что подвергается риску евроатлантическое будущее Грузии.



ООН, США, Евросоюз, Совет Европы, многие страны-члены, друзья Грузии в масштабе мира неоднократно призвали власти Грузии не принимать этот закон, остановить принятие этого закона, потому что это поставит под угрозу работу организаций, в том числе работу местных организаций, усилия которых направлены на улучшение жизни местных жителей, которые работают на общие цели, что подразумевает безопасное успешное будущее. И это дело, которое продолжается годы при сотрудничестве друзей Грузии и их местных партнеров.



Так что возникает вопрос - почему? Какова главная цель этого закона? В чем главная причина, потому что мы прекрасно видим, что принятие этого закона действительно повергнет под угрозу евроатлантическое будущее Грузии, которое является очень четким выбором грузинского народа», - сказала Дегнан.





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