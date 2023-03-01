

Папуашвили встретился с послами стран-членов ЕС по поводу законопроекта «Силы народа»

01.03.2023 20:33





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, на сегодняшней встрече с послами стран-членов ЕС речь шла о двух проектах, инициированных движением «Сила народа», в том числе об обеспокоенности о том, что такая регуляция может бросить тень на того или иного актора.



«Гражданское общество вместо того, чтобы стигматизировать и табуировать дискуссию в связи с прозрачностью, если оно уверенно в себе в этом отношении, то пусть наоборот продемонстрирует, что оно активно в этом вопросе. В разговорах за закрытыми дверями они говорят, что прозрачность важна, а существующая на сегодня степень прозрачности недостаточна. Им самим надо быть активными в этих вопросах, поработать, в том числе с парламентом над обеспечением прозрачности и ликвидировать тот пробел, который мы имеем. Система такова, что все акторы, участвующие в формировании и принятии политических решений — государственные институты, партии, госслужащие являются прозрачными в своих финансах, и только один актор — неправительственный сектор непрозрачен в этом отношении. Точнее, в этих организациях есть разные степени прозрачности», — сказал Шалва Папуашвили.







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