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Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО


01.03.2023   21:31


Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступление страны в НАТО, сообщает Yle.fi.

За это решение проголосовали 184 из 200 депутатов. Для окончательной ратификации документа его должен утвердить президент Саули Ниинистё.

При этом для вступления Финляндии в Североатлантический альянс также необходимо согласие всех 30 членов альянса — пока его не дали Венгрия и Турция.

Сроки голосования о ратификации несколько раз переносились. Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана заявлял, что первым делом Венгрия должна принять антикоррупционное законодательство, а лишь после этого сможет заняться вопросами НАТО.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что страна не поддержит заявку Швеции на вступлении в НАТО. Заявление было сделано после антитурецких протестов в Стокгольме, участники которых публично сожгли Коран и выступали в поддержку курдов. Анкара преследует курдские организации, называя их террористическими.

После этого министр иностранных дел Финляндии заявил о необходимости поставить на паузу переговоры с Турцией по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО одновременно, в мае прошлого года, вскоре после российского широкомасштабного вторжения в Украину. Две соседние страны, долгое время бывшие нейтральными, договорились координировать свои усилия по вступлению в НАТО.


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