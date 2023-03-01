

Великобритания «выражает серьезную озабоченность» по поводу грузинского законопроекта об «иноагентах»

01.03.2023 21:37





Великобритания «выражает серьезную озабоченность» по поводу законопроекта об агентах иностранного влияния и призывает власти Грузии учитывать мнения гражданского общества, медиа-организаций и международных партнеров Грузии.



Об этом сообщил посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон. Сегодня он присутствовала на мероприятии, посвященном запуску 4-го Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности.



«Я рад, что Великобритания поддерживает Женскую организацию ООН, которая участвовала в разработке этого плана вместе с правительством Грузии и женщинами-представителями местного сектора гражданского общества.



Я ясно дал понять, что, если бы обсуждаемый закон «О прозрачности иностранного влияния» вступил в силу сегодня, он напрямую повлиял бы на представителей гражданского общества и женщин-активисток, которых Великобритания поддерживает, реализуя программу примирения правительства Грузии. Они будут заклеймены как «иностранные агенты». Это не может быть правильным», — написал он, добавив, что Великобритания серьезно обеспокоена предложенным законопроектом и призывает правительство Грузии принять во внимание мнения международных партнеров Грузии при рассмотрении следующих шагов.





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