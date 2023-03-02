

Заявление Amnesty International и Human Rights Watch по поводу Михаила Саакашвили

02.03.2023 11:29





Власти Грузии отказывают бывшему президенту Михаилу Саакашвили в адекватной медицинской помощи, подвергая его риску смерти или иного необратимого ущерба здоровью, - говорится в совместном заявлении Amnesty International и Human Rights Watch.



«Отказ Михаилу Саакашвили в адекватной медицинской помощи может быть приравнен к пыткам или другому жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и подвергает его жизнь серьезной опасности», - заявил заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.



По его словам, смерть человека, находящегося в заключении, в результате целенаправленного отказа оказать ему медицинскую помощь – это самовольное лишение жизни, что является серьезным нарушением международного законодательства в области прав человека.



«Власти Грузии должны срочно принять меры по защите здоровья Саакашвили, в том числе рассмотреть возможность его освобождения по медицинским показаниям», - заявил Денис Кривошеев.



Директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон, считает, что «тюремное заключение не должно означать смертный приговор, когда излечимые болезни становятся трагически фатальными».



По его словам, власти Грузии должны гуманизировать этот аспект системы уголовной системы страны и привести его в соответствие с международными стандартами.



«Они должны начать принимать меры, обеспечивающие быструю медицинскую помощь и, при необходимости, предполагающие освобождение из заключения любого, кто не может по состоянию здоровья оставаться в тюремном заключении», - заявляет Хью Уильямсон.



В совместном заявлении отмечается, что они еще не получили ответа от властей Грузии на совместное письмо, направленное Министерству юстиции Грузии от 10 февраля 2023 года, в котором выражена обеспокоенность организаций.





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