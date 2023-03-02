

Семья грузинского бойца опровергла сообщение о его гибели

02.03.2023 13:32





Семья грузинского бойца Георгия Нармания, воюющего на стороне ВСУ, опровергла сообщение о его смерти.



Информация о гибели военного накануне появилась в соцсетях и СМИ.



Сестра Нармания говорит, что информации о его смерти нет ни у членов семьи, ни у военного руководства или боевых товарищей. Она не исключает, что Нармания ранен или попал в плен.



Несколько дней назад стало известно, что в боях под Соледаром погиб 23-летний Георгий Каадзе. Он родился и жил в Черниговской области Украины.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





