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Семья грузинского бойца опровергла сообщение о его гибели
02.03.2023 13:32
Семья грузинского бойца Георгия Нармания, воюющего на стороне ВСУ, опровергла сообщение о его смерти.
Информация о гибели военного накануне появилась в соцсетях и СМИ.
Сестра Нармания говорит, что информации о его смерти нет ни у членов семьи, ни у военного руководства или боевых товарищей. Она не исключает, что Нармания ранен или попал в плен.
Несколько дней назад стало известно, что в боях под Соледаром погиб 23-летний Георгий Каадзе. Он родился и жил в Черниговской области Украины.
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