

Кандидатура Левана Иоселиани официально представлена парламенту для избрания на пост Народного защитника

02.03.2023 14:35





Кандидатура действующего вице-спикера парламента Грузии Левана Иоселиани официально представлена парламенту для избрания на пост Народного защитника. Иоселиани выдвинут на должность омбудсмена политической группой «Граждане».



По решению бюро, кандидатура Иоселиани передана на рассмотрение комитета по защите прав человека. На заседании бюро председатель комитета Михаил Сарджвеладзе заявил, что избрание Народного защитника входит в план из 12 пунктов, поэтому важно провести процесс быстро, что комитет и готов сделать.



Кроме того, как пояснил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, если другие политические группы также хотят выдвинуть кандидатов, они могут это сделать до того, как комитет рассмотрит вопрос и направит его в парламент для принятия решения.



«Для принятия решения на пленарном заседании необходимо 90 голосов. В этом плане нет никаких сроков и рамок», - заявил Шалва Папуашвили.





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