

Каладзе: Ираклий Гарибашвили - достойный премьер-министр, который делает очень важные дела

02.03.2023 14:41





По заявлению мэра столицы Кахи Каладзе, председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе делает все, чтобы партия находилась на высоте.



На вопрос журналиста, станет ли председателем партии Ираклий Гарибашвили, Каха Каладзе ответил, что и председатель партии, как и премьер-министр, достойно делают свое дело и никаких изменений не планируется.



«У партии есть достойный председатель в лице Ираклия Кобахидзе, который делает все, чтобы партия была на высоте. Что касается Ираклия Гарибашвили, то он достойный премьер-министр, который делает очень важные дела, по всей стране начато много проектов, по разным направлениям, хочу пожелать ему, кабинету министров и членам правительства, успехов», — сказал Каха Каладзе.







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