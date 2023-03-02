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Восемь действующих послов Грузии, которые финансировались «иностранными силами»
02.03.2023 14:54
зарубежными фондами и организациями на протяжении многих лет сотрудничают многие представители дипломатического корпуса Грузии. Согласно законопроекту, поддержанному парламентским большинством, таким фондами и организациям может быть присвоен статус «иностранной силы» и/или «агента иностранного влияния».
Согласно биографическим данным, размещенным на сайте Министерства иностранных дел Грузии, прошлая деятельность 8-ми послов, может подпадать под действие инициированного законопроекта.
Со всеми дипломатами издание «Netgazeti» связалась по официальной электронной почте посольств (с некоторыми лично) и попыталось выяснить позицию дипломатов по законопроекту, но ни один из них не ответил на наши вопросы.
Среди них:
1. Кетеван Цихелашвили
Посол Грузии в Австрии/Постоянный представитель при ОБСЕ и других международных организациях в Вене, бывший государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия.
1996-1998 гг. — ассистент отдела Грузии Молодежной организации ООН (UNOY);
1998 г. — помощник директора Международной организации за честные выборы и демократию;
2000-2001 гг. — Европейский центр по делам меньшинств (ECMI), приглашенный исследователь, Фленсбург, Германия;
2001-2002 гг. — Исследовательский центр ОБСЕ (CORE), Гамбургский университет (Германия), приглашенный исследователь;
2002 г. — Парламентская ассамблея НАТО, отдел политики и обороны, научный сотрудник, Брюссель, Бельгия;
2002-2004 гг. — Международный исследовательский центр конфликтов и переговоров (ICCN), руководитель программы и старший аналитик;
2007-2009 гг. — аналитик Европейской инициативы стабильности (ESI) в Грузии;
2002-2011 гг. — представитель Фонда Фридриха Науманна в Грузии;
2011-2012 гг. — Либеральная академия, Тбилисско-европейская инициатива, директор;
2012 г. — председатель Грузинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства.
2. Давид Залкалиани
Посол Грузии в Соединенных Штатах Америки, бывший министр иностранных дел.
2015 Исполнительный директор Фонда Левана Миеладзе (на странице доноров и партнеров Фонд указывает Фонд «Открытое общество – Грузия», ПРООН, Фонд Европа, NED, Фонд Фридриха Эберта и другие доноры и неправительственные организации).
3. Леван Изория
Посол Грузии в ФРГ, бывший министр обороны;
2003-2004 гг. — представитель Немецкого политического фонда Конрада-Аденауэра на Южном Кавказе.
4. София Кацарава
Посол Грузии в Великобритании и Северной Ирландии, бывший председатель парламентского Комитета по международным отношениям.
2005-2016 гг. — руководитель проектов посольства Великобритании, руководитель отдела по связям с общественностью и прессой, политический секретарь.
5. Георгий Зурабашвили
Посол Грузии в Ирландии
2012 – 2013 гг. — Фонд «Вызовы тысячелетия» в Грузии, исполнительный директор.
6. Ираклий Коплатадзе
Посол Грузии в Республике Словения
1996-2000 гг. — исполнительный директор, проект Фонда социальных инвестиций Грузии/Всемирного банка.
7. Георгий Шарвашидзе
Посол Грузии в Армении, бывший ректор ТГУ
2002-2003 гг. — Международный институт образовательной политики, планирования и управления (EPPM), Тбилиси, президент;
2003-2004 гг. — Институт «Открытое общество», Будапешт, Венгрия, старший программный менеджер;
2004-2013 — Институт «Открытое общество», Будапешт, Венгрия, Программа академической поддержки (AFP).
8. Ираклий Хуцураули
Посол Грузии в Финляндии и Швеции
1995-1997 гг. — советник главы Представительства Европейского Союза в Грузии.
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