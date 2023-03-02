

Восемь действующих послов Грузии, которые финансировались «иностранными силами»

02.03.2023 14:54





зарубежными фондами и организациями на протяжении многих лет сотрудничают многие представители дипломатического корпуса Грузии. Согласно законопроекту, поддержанному парламентским большинством, таким фондами и организациям может быть присвоен статус «иностранной силы» и/или «агента иностранного влияния».



Согласно биографическим данным, размещенным на сайте Министерства иностранных дел Грузии, прошлая деятельность 8-ми послов, может подпадать под действие инициированного законопроекта.



Со всеми дипломатами издание «Netgazeti» связалась по официальной электронной почте посольств (с некоторыми лично) и попыталось выяснить позицию дипломатов по законопроекту, но ни один из них не ответил на наши вопросы.



Среди них:



1. Кетеван Цихелашвили



Посол Грузии в Австрии/Постоянный представитель при ОБСЕ и других международных организациях в Вене, бывший государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия.



1996-1998 гг. — ассистент отдела Грузии Молодежной организации ООН (UNOY);

1998 г. — помощник директора Международной организации за честные выборы и демократию;

2000-2001 гг. — Европейский центр по делам меньшинств (ECMI), приглашенный исследователь, Фленсбург, Германия;

2001-2002 гг. — Исследовательский центр ОБСЕ (CORE), Гамбургский университет (Германия), приглашенный исследователь;

2002 г. — Парламентская ассамблея НАТО, отдел политики и обороны, научный сотрудник, Брюссель, Бельгия;

2002-2004 гг. — Международный исследовательский центр конфликтов и переговоров (ICCN), руководитель программы и старший аналитик;

2007-2009 гг. — аналитик Европейской инициативы стабильности (ESI) в Грузии;

2002-2011 гг. — представитель Фонда Фридриха Науманна в Грузии;

2011-2012 гг. — Либеральная академия, Тбилисско-европейская инициатива, директор;

2012 г. — председатель Грузинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства.



2. Давид Залкалиани



Посол Грузии в Соединенных Штатах Америки, бывший министр иностранных дел.



2015 Исполнительный директор Фонда Левана Миеладзе (на странице доноров и партнеров Фонд указывает Фонд «Открытое общество – Грузия», ПРООН, Фонд Европа, NED, Фонд Фридриха Эберта и другие доноры и неправительственные организации).



3. Леван Изория



Посол Грузии в ФРГ, бывший министр обороны;



2003-2004 гг. — представитель Немецкого политического фонда Конрада-Аденауэра на Южном Кавказе.



4. София Кацарава



Посол Грузии в Великобритании и Северной Ирландии, бывший председатель парламентского Комитета по международным отношениям.



2005-2016 гг. — руководитель проектов посольства Великобритании, руководитель отдела по связям с общественностью и прессой, политический секретарь.



5. Георгий Зурабашвили



Посол Грузии в Ирландии



2012 – 2013 гг. — Фонд «Вызовы тысячелетия» в Грузии, исполнительный директор.



6. Ираклий Коплатадзе



Посол Грузии в Республике Словения



1996-2000 гг. — исполнительный директор, проект Фонда социальных инвестиций Грузии/Всемирного банка.



7. Георгий Шарвашидзе



Посол Грузии в Армении, бывший ректор ТГУ



2002-2003 гг. — Международный институт образовательной политики, планирования и управления (EPPM), Тбилиси, президент;

2003-2004 гг. — Институт «Открытое общество», Будапешт, Венгрия, старший программный менеджер;

2004-2013 — Институт «Открытое общество», Будапешт, Венгрия, Программа академической поддержки (AFP).



8. Ираклий Хуцураули

Посол Грузии в Финляндии и Швеции



1995-1997 гг. — советник главы Представительства Европейского Союза в Грузии.





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