

На Совбез Грузии вновь не пригласили представителя президента

02.03.2023 15:17





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство тем, что заседание Совета национальной безопасности страны прошло без её представителя.



«Обсуждаемые вопросы, включающие в себя важные тенденции мировой и региональной безопасности, в том числе «военные действия в Украине»; вызовы, стоящие перед Грузией; текущие процессы на оккупированных территориях или пересмотр документа об оценке угроз, требовали присутствия представителя президента на заседании Совета.



Следует отметить, что президент неоднократно поднимала вопрос о созыве Совета национальной безопасности. Она также подчеркивала необходимость изучения в этом формате существующих вызовов, связанных с заездом граждан России в Грузию, на что не последовала реакция.



Исходя из стоящими перед страной вызовами, не очень понятно, как можно обсуждать эти вопросы без представителя верховного главнокомандующего стран», – заявили в администрации грузинского лидера.



Заседание Совета нацбезопасности прошло 28 февраля под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили. В нем приняли участие секретарь Совбеза, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, а также постоянные члены Совета – министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, министр финансов Лаша Хуцишвили, глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, глава Службы разведки Шалва Ломидзе, начальник специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе и командующий Силами обороны Георгий Матиашвили.



Ранее заседание Совета национальной безопасности прошло в ноябре 2022 года – впервые с декабря 2021-го. На нем также не присутствовали представители президента Грузии.





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