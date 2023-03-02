

Агентство регулирования меддеятельности изучило дела 79 пациентов, умерших с диагнозом «коронавирус»

02.03.2023 15:35





За последние 3 года Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Грузии начало изучение дел 79 пациентов, умерших с диагнозом «коронавирус» – По делам 5 пациентов 18 врачам-специалистам определена профессиональная ответственность.



Как сообщили «IPN» в Агентстве регулирования, государственные сертификаты 2-х врачей-специалистов приостановлены сроком на 1 месяц; 16 врачей-специалистов же получили «письменное предупреждение».



«В 2020 году начато изучение 13 медицинских случаев;



-в 2021 году – 36 медицинских случаев;



- в 2022 году - 30 медицинских случаев.



Завершено изучение 10 дел, в 5 случаях из них выявлена профессиональная ответственность врача и эти вопросы рассмотрены Советом профессионального развития при Министерстве по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.



Решением Совета, 18 врачам-специалистам (субъектам самостоятельной врачебной деятельности) определена разной меры профессиональная ответственность. В том числе, по 1 медицинскому случаю 2020 года и 3 медицинским случаям 2021 года приостановлено действие государственного сертификата 2 специалистов сроком на 1 месяц; 16 медицинских специалистов получили «письменное предупреждение; рассмотрение 1-го медицинского случая отложено (с целью дальнейшего дополнительного изучения)», - говорится в предоставленной информации.





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