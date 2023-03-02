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Апелляционный суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания


02.03.2023   16:36


Тбилисский апелляционный суд также отказал Михеилу Саакашвили в освобождении или отсрочке заключения из-за состояния здоровья.

По словам адвоката экс-президента Шалвы Хачапуридзе, суд вынес решение без устного слушания. Он также отметил, что пока не принято решение об обращении в Европейский суд по правам человека.

Ранее ходатайство об освобождении или отсрочке Саакашвили не удовлетворил и Тбилисский городской суд.


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