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Служба безопасности парламента силой вывела оппозиционных депутатов из зала заседаний
02.03.2023 17:21
В парламенте Грузии, где должен был обсуждаться законопроект «О прозрачности иностранного влияния», шум и противостояние продолжаются до сих пор.
Служба безопасности парламента с применением силы вывела оппозиционных депутатов: Давида Киркитадзе, Давида Хаджишвили, Николоза Мачутадзе, Левана Хабеишвили, Георгия Ботковели и Паату Манджгаладзе.
Упомянутый законопроект должен намеревались обсудить на заседании объединенных комитетов в зале имени Жиули Шартава. Представители оппозиции выступают против вообще рассмотрения законопроекта и проведения заседания. Произошло словесное и физическое противостояние, в ходе которого служба безопасности парламента силой вывела оппозиционных депутатов из зала.
В зале заседаний имени Жиули Шартава перевернуты стулья и столы, по-прежнему слышны возгласы «Нет, российскому закону». Из-за шума и потасовки заседание все еще не началось. Представителей СМИ и третьего сектора в зал не пускают.
В то же время в фойе парламента проходят акции протеста неправительственных организаций.
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