

Появление депутатов от «Силы народа» в фойе парламента представители НПО встретили скандированием и шумом

02.03.2023 17:30





Появление депутатов от «Силы народа» в фойе парламента представители неправительственных организаций встретили скандированием и шумом.



«Нет российской силе» - так обращаются они к авторам тех законодательных инициатив о т.н. агентах, рассмотрение которых должно начаться через несколько минут на совместном заседании двух парламентских комитетов. Они держат плакаты с изображением депутатов от «Силы народа» и надписью «Автор российского закона».



По мнению представителей неправительственных организаций, российский закон не является выбором Грузии, и они призывают большинство не сметь его принимать.



«Не поддерживайте российский закон, не предавайте страну», - с такими словами они обратились к парламентскому большинству.



В парламенте присутствуют представители неправительственных организаций и онлайн-медиа, которых этот закон затронет в случае его принятия. Кроме того, в законодательный орган прибыли поддерживающие правящую команду эксперты, которые сегодня являются членами движения «Сила народа».





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