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У здания парламента Грузии пройдет акция
02.03.2023 17:49
Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе и председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили анонсировали акцию перед зданием парламента Грузии сегодня в 18:00.
Хабеишвили призвал граждан прийти к парламенту.
По словам же лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, т.н. закон об агентах — это российский закон, который «Грузинская мечта» яростно защищает.
Как заявил Вашадзе журналистам, Грузия никогда не станет рабом России, поэтому важно продемонстрировать силу народа.
«Давайте начнем собираться с 6 часов, чтобы показать, какова реальная сила народа и что мы никогда не станем рабами России. Созаристы стали рабами России, бидзинисты тоже стали рабами России, то же самое с Папуашвили, Кобахидзе, но мы должны призвать к ответу этих людей потому, что нас зовет родина. Поэтому ждем всех вас у парламента в 6 часов», - заявила Вашадзе.
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