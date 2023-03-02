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«Евросоюз не является нашей самоцелью» — один из инициаторов закона об «иноагентах»


02.03.2023   19:03


Вступление Грузии в Евросоюз не является самоцелью, считает член парламентского большинства Михеил Кавелашвили, несмотря на то, что Конституция Грузии говорит об обратном.

Об этом он заявил во время разговора о российском законе про «иноагентов», который вызвал критику партнеров Грузии. Данную критику депутат расценивает как вмешательство во внутренние дела страны.

«Евросоюз не является нашей самоцелью. Я хочу Евросоюз для того, чтобы справедливость была защищена, никто не должен мне указывать, что я совершаю антигосударственное и антизаконное действие, что если я это сделаю, то не стану членом ЕС.

Кто нибудь объясните, что в этом законе антидемократичного, антиконституционного и несоответствующего Европе», — сказал он.

Напомним, что по Конституции Грузии вступление в ЕС и НАТО является обязательством властей.

Статья 78, «Интеграция в европейские и евроатлантические структуры» гласит: «Конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».

Сегодня Парламент Грузии приступает к обсуждению законопроектов о т.н. агентах. Проекты «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов» будут обсуждаться сегодня на совместном заседании комитетов парламента по внешним связям и обороне и безопасности.

Законопроекты представили входящие в большинство депутаты от «Силы народа»: Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Гурам Мачарашвили, Дачи Берая и Виктор Джапаридзе, Эка Сепашвили, Давид Качарава и Заал Микеладзе.

В правящей «Грузинской мечте» заявили, что поддержат одну из версий законопроекта.


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