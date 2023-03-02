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Президент призывает запретить деятельность всех политпартий, противоречащих принципам Конституции


02.03.2023   20:47




«Деятельность всех партий, противоречащая принципам Конституции, избранному страной и населением пути, должна быть объявлена ​​неконституционной и запрещена», — говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили.

«Тревожно, когда член парламента делает заявления против Конституции.

Высший закон страны обязывает конституционные органы принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз.

Полная интеграция в Европейский союз и Североатлантическую организацию является целью, провозглашенной Конституцией Грузии.

Деятельность всех партий, противоречащая принципам Конституции, избранному страной и населением пути, должна быть объявлена ​​неконституционной и запрещена», — говорится в заявлении Саломе Зурабишвили.


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