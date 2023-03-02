

Президент призывает запретить деятельность всех политпартий, противоречащих принципам Конституции

02.03.2023 20:47









«Деятельность всех партий, противоречащая принципам Конституции, избранному страной и населением пути, должна быть объявлена ​​неконституционной и запрещена», — говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили.



«Тревожно, когда член парламента делает заявления против Конституции.



Высший закон страны обязывает конституционные органы принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз.



Полная интеграция в Европейский союз и Североатлантическую организацию является целью, провозглашенной Конституцией Грузии.



Деятельность всех партий, противоречащая принципам Конституции, избранному страной и населением пути, должна быть объявлена ​​неконституционной и запрещена», — говорится в заявлении Саломе Зурабишвили.







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