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Президент призывает запретить деятельность всех политпартий, противоречащих принципам Конституции
02.03.2023 20:47
«Деятельность всех партий, противоречащая принципам Конституции, избранному страной и населением пути, должна быть объявлена неконституционной и запрещена», — говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили.
«Тревожно, когда член парламента делает заявления против Конституции.
Высший закон страны обязывает конституционные органы принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз.
Полная интеграция в Европейский союз и Североатлантическую организацию является целью, провозглашенной Конституцией Грузии.
Деятельность всех партий, противоречащая принципам Конституции, избранному страной и населением пути, должна быть объявлена неконституционной и запрещена», — говорится в заявлении Саломе Зурабишвили.
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