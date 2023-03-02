

В Госдуме призвали объявить войну Украине

02.03.2023 23:54





Россия официально должна объявить Украине войну после атаки «диверсантов» на Брянскую область, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, никаких «красных линий» больше не осталось.



«Нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений. И сделать это надо было давно», — сказал Соболев порталу NEWS.ru.



Он считает, что обстрелы мирных граждан не прекратятся, пока с Украиной «будут церемониться». Также Соболев призвал в срочном порядке укрепить границы «на фоне активизации диверсионных групп».



Случившееся в Брянской области прокомментировал и основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин. «Красные линии? У нас, похоже, красная краска кончилась, и вместо красной — коричневая. Правда, вместо линий — чиркаши. Ничего страшного, по чиркашам тоже найдем, кто их оставляет», — заявил он.



Более радикально высказался глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал ответить «максимально жестко и даже жестоко» на «вылазку украинской ДРГ». «Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Никаких заигрываний с террористами», — заявил Кадыров.



Президент РФ Владимир Путин также назвал инцидент в приграничном регионе «терактом» и пригрозил «дожать» Украину. 3 марта он проведет оперативное совещание Совета безопасности. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал исключать изменение статуса «специальной военной операции» в связи с брянскими событиями.



В Кремле уже думали над такой возможностью перед посланием Путина Федеральному собранию. Речь шла о смене статуса на «контртеррористическую операцию», говорили TMT два политтехнолога, сотрудничающие с администрацией президента. Один из источников утверждал, что в российской политической элите многие хотели бы перехода к режиму КТО, поскольку за этим может последовать деэскалация конфликта.



В январе группа депутатов Госдумы уже предлагала отказаться от предложенного Путиным в начале войны в Украине термина «специальная военная операция»: депутаты-единороссы Михаил Шеремет и Юрий Швыткин выступали за объявление полномасштабной войны, а справедливоросс Дмитрий Гусев — за режим КТО.





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