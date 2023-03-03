

Госдеп США предупреждает Грузию о последствиях принятия закона об иноагентах

03.03.2023 10:15





«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены предложенным законом «Об иностранных агентах». Тот, кто проголосует за этот законопроект, будет нести ответственность за потенциальную угрозу евроатлантическому будущему Грузии», — заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.



«Мы несколько раз говорили об этом законе за последние несколько дней и постоянно выражали обеспокоенность. Закон пока проходит процедуры в системе Грузии. Несмотря на это, мы по-прежнему глубоко обеспокоены предложенным законом «Об иностранных агентах». В частности, из-за того, что это стигматизирует граждан Грузии и заставит замолчать те независимые голоса, которые пытаются построить лучшую страну для своих сограждан и общества. Мы глубоко обеспокоены потенциальными последствиями этого закона для свободы слова и демократии в Грузии», — заявил Нед Прайс.







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