

Два парламентских комитета поддержали законопроекты о т.н. агентах

03.03.2023 10:26





Два комитета парламента Грузии – по внешним отношениям и по обороне и безопасности поддержали законопроекты «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».



Обсуждение законопроектов о т.н. агентах проходило на фоне протеста. В коридоре парламента тоже были шум и противостояние.



Представители СМИ, НПО и оппозиции, выразившие протест в законодательном органе, заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.



Законопроекты представили входящие в большинство депутаты от «Силы народа»: Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Гурам Мачарашвили, Дачи Берая и Виктор Джапаридзе, Эка Сепашвили, Давид Качарава и Заал Микеладзе.



Изначально в парламенте был инициирован законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Он предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния таких непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц и СМИ, доходы которых (более чем на 20%) получены из-за рубежа. Согласно этому же законопроекту, все, считающиеся агентами иностранного влияния, в обязательном порядке должны быть зарегистрированы под таким же названием в базе данных Государственном реестра. При регистрации необходимо будет отразить полученный доход. При этом организации будут обязаны ежегодно заполнять финансовую декларацию.



Законопроект уполномочивает Министерство юстиции проводить исследование и изучение-мониторинг вопроса в любое время. За уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния или не заполнение декларации на организацию будет наложен штраф в размере 25 тысяч лари. Проект также предусматривает следующие виды штрафов: если организация не заполнит форму заявки на сайте Минюста в течение 10 рабочих дней с момента допущения – 10 тысяч лари; в случае не исправления недостатков в документах в указанный срок - 10 тысяч лари; совершение предусмотренного законом правонарушения через один месяц - 20 тысяч лари.



Что касается второго законопроекта - «О регистрации иностранных агентов», согласно ему, любое физическое и юридическое лицо, получающее финансирование из-за рубежа, будет обязано зарегистрироваться в качестве иностранного агента.



Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной законом «О регистрации иностранных агентов», влечет уголовную ответственность и будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до 5 лет.



Согласно законопроекту, субъекты, отвечающие установленным законопроектом критериям агента иностранной силы, обязаны обратиться к Генеральному прокурору и запросить регистрацию в качестве агента иностранной силы.



Действие закона не распространится на дипломатов, консулов ​​и сотрудников дипломатической службы и консульских учреждений. Закон также не коснется должностных лиц иностранного государства, лиц, занимающихся благотворительной деятельностью и лиц, которые «добросовестно занимаются религиозной, образовательной, научной, академической или художественной деятельностью».





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