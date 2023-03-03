

Гарибашвили: Я верю, что исторический процесс скоро увенчается полноправным членством в Евросоюзе

03.03.2023 10:49





«Я глубоко верю, что исторический процесс, ставший год назад необратимым, вскоре увенчается полноправным членством Грузии в Евросоюзе», — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



По его словам, европейская страна со всей своей историей, культурой, ценностями, органическая часть западной цивилизации и сотворец ее великой культуры — Грузия, несомненно заслуживает справедливого признания своим настоящим, масштабными реформами, темпами и качеством развития.



«Сегодня прошел год с исторического дня подачи официальной заявки Грузии на членство в ЕС.



3 марта 2022 года мне выпала особая честь подписать документ, воплощающий мечту многих поколений грузин, многовековое стремление нашего народа.



В этот день была перевернута новая страница нашей истории. Вскоре признание европейской перспективы Грузии Советом ЕС еще больше приблизило нас к членству в европейской семье свободных наций.



В прошедшем году мы активизировали наши усилия для достижения цели, которая определяет всю нашу историю и, естественно, деятельность нашей власти. Мы предприняли все шаги, чтобы приблизиться к европейскому образу жизни и стандартам, институциональным механизмам и законодательству, выполнить взятые на себя обязательства.



В этом процессе мы всегда чувствуем поддержку нашего народа, что является сильнейшим стимулом для повседневной деятельности правительства и нашей политической команды в целом.



Мы благодарны нашим европейским друзьям, правительствам стран-партнеров и людям, которые поддерживают нас в достижении этой цели.



Расширение ЕС — это процесс, основанный на заслугах, и именно это дает нам наибольшую надежду. Европейская страна со всей своей историей, культурой, ценностями, органическая часть западной цивилизации и сотворец ее великой культуры — Грузия, несомненно заслуживает справедливого признания своим настоящим, масштабными реформами, темпами и качеством развития. Я глубоко верю, что исторический процесс, ставший год назад необратимым, вскоре увенчается полноправным членством Грузии в Евросоюзе», — заявил Гарибашвили.







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