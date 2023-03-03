

Хазарадзе: Будет создано движение общественного сопротивления

03.03.2023 13:44





«Закон противоречит Конституции, он российский и не имеет никакого отношения к Америке», — заявил член «Лело» Мамука Хазарадзе, говоря о законопроектах «Силы народа».



По его словам, будет создано движение общественного сопротивления, которое поддержит все активности для провала закона.



«Мы не откажемся от европейского выбора. Пора объединяться, решением политсовета будет создано движение общественного сопротивления. «Лело» начинает сотрудничество с общественными и политическими группами, поддержит все активности для провала этого закона. Они будут интенсивно работать с международным сообществом, чтобы санкцировать всех сторонников этого закона. Если закон будет принят на заседании, люди выйдут на масштабную акцию», — сказал Мамука Хазарадзе.







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