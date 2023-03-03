

Самадашвили: Все депутаты, которые будут голосовать за законопроект «Силы народа», будут действовать против Конституции

03.03.2023 14:02





«Все депутаты, которые намерены проголосовать за законопроект «Силы народа», будут действовать против Конституции Грузии», — заявила оппозиционный депутат, член «Лело» Саломе Самадашвили.



По её словам, общество, партия «Лело» и все политические акторы должны действовать соответствующим образом, чтобы остановить осуществление антиконституционного политического и правового акта в парламенте Грузии.



«Хочу еще раз напомнить нашему обществу, что вчера высшие должностные лица США сочли нужным и нужным сделать специальное заявление относительно этого закона. Саманта Пауэр, директор USAID, пресс-спикер Госдепа США, и другие заявления, которые мы слышали вчера, еще раз говорят «Грузинской мечте», что принятие этого закона является прямым саботажем евроатлантической интеграции нашей страны.



Поэтому, если кто еще не понял, хочу повторить, что все депутаты, которые будут голосовать за этот законопроект, будут действовать против Конституции Грузии. Очевидно, что общество, наша партия и все политические акторы должны действовать соответствующим образом, чтобы остановить осуществление антиконституционного, политического и правового акта в парламенте Грузии, используя все возможные средства, предусмотренные нашей Конституцией», — заявила Саломе Самадашвили.







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