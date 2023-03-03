

Представители грузинской молодежи в ООН призвали не принимать закон об «иноагентах»

03.03.2023 16:01





Нынешние и бывшие представители грузинской молодежи в ООН призывают государство не принимать российский закон.



В открытом письме они указали, что законопроект негативно скажется на демократическом развитии Грузии, а также затруднит работу молодежных организаций.



«Считаем, что на фоне сложнейшей политической ситуации вокруг страны рассмотрение указанного законопроекта и возможное его принятие нанесут огромный ущерб стратегическим интересам Грузии, ее демократическому развитию и процессу евроинтеграции. В то же время принятие законопроекта еще больше отдалит нашу страну от ее верных друзей и партнеров, негативно скажется на международных позициях и репутации Грузии, в том числе в ООН.



Здесь мы хотели бы подчеркнуть, что организации гражданского общества, действующие в Грузии, выполняют неоценимую работу для страны, ее граждан, особенно молодежи. Все это делается при поддержке Запада. Поэтому недопустимо и неприемлемо клеймить, дискредитировать гражданское общество и доноров, и в какой-либо форме, налагать на них необоснованные ограничения.



Следует также учитывать, что принятие законопроекта негативно отразится на деятельности молодежных организаций и инициативных групп, действующих в Грузии, которые при поддержке международных фондов реализуют ряд важных проектов, в том числе предоставление возможности для профессионального и академического развития тысячам грузинской молодежи.



Наконец, мы присоединяемся к заявлению Организации Объединенных Наций в Грузии и призываем власти Грузии предпринять все необходимые шаги для предотвращения таких последствий, которые поставили бы под угрозу грузинскую демократию и затормозили бы или замедлили прогресс страны», — говорится в заявлении.





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