

Спикер Парламента Грузии ответил комиссару СЕ по правам человека

03.03.2023 16:22





Спикер Парламента Грузии Шалва Папуашвили написал ответное письмо комиссару Совета Европы по правам человека Дунии Миатович.



До этого он получил письмо от Миатович, в котором звучал призыв не принимать законопроект «О прозрачности иностранного» влияния или любой аналогичный законопроект.



«Я хотел бы поблагодарить вас за ваше письмо относительно законопроекта о прозрачности иностранного влияния, представленного группой «Сила народа» в Парламент Грузии.



При поддержке и сотрудничестве Совета Европы Грузия добилась существенного прогресса в процессе демократических преобразований. Наши стремления на пути к вступлению в Европейский Союз подтверждаются нашей приверженностью основополагающим принципам Конвенции и демократическим ценностям, которые создали прочную основу для разнообразного и сильного гражданского общества в нашей стране.



Мы согласны с тем, что любое регулирование, которое может повлиять на организации гражданского общества, должно строго основываться на принципах демократии и верховенства права. В настоящее время в Парламент Грузии вносятся два законопроекта — один является точной копией Закона США о регистрации иностранных агентов (FARA), а другой является менее ограничительной, либеральной версией FARA.



Хочу заверить вас, что парламентские обсуждения представленных инициатив будут инклюзивными, чтобы найти наилучший вариант, учитывающий свободу активного гражданского общества Грузии, а также законные цели прозрачности, подотчетности и безопасности», — написал Папуашвили.



В письме Папуашвили также утверждает, что государственные учреждения и политические партии имеют самые строгие правила в отношении открытости, прозрачности и подотчетности, которые признаны многими международными организациями.



«Однако, несмотря на постоянно растущее участие и влияние некоммерческих организаций в процессе принятия решений, нет эффективного регулирования, обеспечивающего их прозрачность и подотчетность, в том числе когда речь идет об иностранном финансировании. Чем больше Грузия продвигается по пути вступления в Европейский Союз, тем важнее понимать и уважать эту общую ответственность.



Кроме того, наличие такого регулирования может быть важным из-за проблем, связанных с безопасностью, таких как отмывание денег, коррупция, финансирование терроризма и других угроз, продиктованных сложной региональной средой безопасности», — пишет политик.



Спикер Парламента Грузии также указал, что оба законопроекта будут направлены в Венецианскую комиссию.





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