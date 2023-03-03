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Представители Госдепартамента и USAID комментируют законопроект об «агентах»
03.03.2023 16:35
Пресс-спикер Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге 2 марта в очередной раз выразил обеспокоенность по поводу законопроектов российского типа об «агентах иностранного влияния», поддержанных в Парламенте Грузии правящим большинством.
Прайс сказал, что инициативы не соответствуют устремлениям грузинского народа и могут поставить под угрозу евроатлантическое будущее страны. Он подчеркнул, что закон будет стигматизировать и заставит замолчать независимые голоса и граждан грузин, которые стремятся к строительству лучшей страны. Пресс-спикер также пояснил, что грузинский законопроект отличается от американского закона, который касается только агентов иностранных государств.
«Наша позиция проста, и мы публично озвучили ее и в частных беседах. Любой, кто поддержит законопроект, будет ответственен за создание угрозы евро-атлантическому будущему Грузии»,-добавил Нед Прайс.
Руководитель Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр выразила обеспокоенность по поводу законопроектов об «агентах» в Твиттере, заявив, что оба законопроекта представляют серьезную угрозу для евроатлантического будущего Грузии и могут помешать возможностям грузин достичь своих экономических, социальных и других целей. Пауэр призвала Парламент Грузии не принимать их.
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