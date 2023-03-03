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Freedom House призывает власти Грузии пересмотреть законопроекты о т.н. иностранных агентах
03.03.2023 18:14
Организация Freedom House выражает беспокойство в связи с представленными в парламент Грузии законопроектами о т.н. иностранных агентах и призывает власти Грузии пересмотреть их.
«Повторяем обеспокоенность международного сообщества тем, что если два законопроекта Грузии об иностранных агентах будут приняты парламентом, это окажет страшный эффект на гражданское общество и медиа. Мы призываем власти Грузии пересмотреть эти законопроекты», - отмечается в заявлении Freedom House.
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