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Freedom House призывает власти Грузии пересмотреть законопроекты о т.н. иностранных агентах


03.03.2023   18:14


Организация Freedom House выражает беспокойство в связи с представленными в парламент Грузии законопроектами о т.н. иностранных агентах и ​​призывает власти Грузии пересмотреть их.

«Повторяем обеспокоенность международного сообщества тем, что если два законопроекта Грузии об иностранных агентах будут приняты парламентом, это окажет страшный эффект на гражданское общество и медиа. Мы призываем власти Грузии пересмотреть эти законопроекты», - отмечается в заявлении Freedom House.


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