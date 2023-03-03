

Freedom House призывает власти Грузии пересмотреть законопроекты о т.н. иностранных агентах

03.03.2023 18:14





Организация Freedom House выражает беспокойство в связи с представленными в парламент Грузии законопроектами о т.н. иностранных агентах и ​​призывает власти Грузии пересмотреть их.



«Повторяем обеспокоенность международного сообщества тем, что если два законопроекта Грузии об иностранных агентах будут приняты парламентом, это окажет страшный эффект на гражданское общество и медиа. Мы призываем власти Грузии пересмотреть эти законопроекты», - отмечается в заявлении Freedom House.





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