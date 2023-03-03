

Каладзе: Американский закон об иноагентах достаточно жесткий и тяжелый, а грузинский вариант либеральный

03.03.2023 18:17





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, американский вариант закона о т.н. иностранных агентах довольно жесткий и тяжелый, а грузинский вариант либеральный и требует только прозрачности.



По его словам, он не считает, что в Соединенных Штатах Америки российские законы.



Как заявил Каха Каладзе журналистам, ему непонятно отношение оппозиционеров к этому вопросу.



«Для меня абсолютно непонятно отношение и паника оппозиционеров в связи с новым законопроектом. Никто не говорит о содержании закона, почему это проблема. Конкретики никакой нет, единственное, пытаются навязать этому закону шлейф, будто он российский. Представлены два законопроекта. Один - точный аналог того, что есть в Соединенных Штатах Америки. Точно переведено и передано. Не думаю, что в Америке есть российские законопроекты. Если в Америке принимают российские законопроекты, для меня это новость.



На мой взгляд, этот американский вариант довольно жесткий и тяжелый. Также есть второй, грузинский законопроект, который достаточно либерален и единственное, чего он требует - прозрачность. Это для того, чтобы общественность имела информацию о том, откуда финансируется та или иная организация, ничего больше. Абсолютно не понимаю, чем плоха прозрачность. Кроме того, неоднократно заявляли, что оба законопроекта будут направлены в Венецианскую комиссию, соответственно, будем ждать их выводов», — сказал Каха Каладзе.





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