Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кулумбегов объяснил, почему закон об «иноагентах» является аналогом российского


03.03.2023   18:33


Аллерголог Бидзина Кулумбегов выступил против закона об «иноагентах» и объяснил, почему он является аналогом российского.

«Не думаю, что здесь надо много размышлять. Закон, инициатива или действие, отдаляющее нас от главной и исторической цели это вредительство и предательство, противоречащее Конституции.

Слышу, что подобный закон есть в США и РФ. Первый с 1938 года защищал США от нацистской, советской и террористической угрозы. Второй «защищает» РФ от США и Евросоюза. Также и в нашей стране этот закон «будет защищать» [Грузию] от США и Евросоюза. Логика проста — значит закон российский», — пишет он.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна