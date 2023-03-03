

Кулумбегов объяснил, почему закон об «иноагентах» является аналогом российского

03.03.2023 18:33





Аллерголог Бидзина Кулумбегов выступил против закона об «иноагентах» и объяснил, почему он является аналогом российского.



«Не думаю, что здесь надо много размышлять. Закон, инициатива или действие, отдаляющее нас от главной и исторической цели это вредительство и предательство, противоречащее Конституции.



Слышу, что подобный закон есть в США и РФ. Первый с 1938 года защищал США от нацистской, советской и террористической угрозы. Второй «защищает» РФ от США и Евросоюза. Также и в нашей стране этот закон «будет защищать» [Грузию] от США и Евросоюза. Логика проста — значит закон российский», — пишет он.





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