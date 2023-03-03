

Лидер пророссийского «Alt-Info» приветствует законопроект об «иноагентах»

03.03.2023 19:01





Основатель пророссийского телеканала «Alt-Info» Константин Моргошия приветствует аналог российского законопроекта об «иноагентах». Об этом он написал в своей странице «Facebook», отметив, что «по своему содержанию законопроект очень интересный».



«Также интересно, сможет ли «Грузинская мечта» до конца отстоять свои принципы. По идее, еще до принятия этого закона, из создавшегося ажиотажа, уже понятно, кто представляет в нашей стране агентурную сеть, управляемую из иностранного государства. Я приветствую принятие такого законопроекта и даже больше, поддерживаю не только регистрацию финансируемых со стороны иностранных государств в качестве «агентов», но и остановку их деятельности в области СМИ, НПО и политики», — пишет он.



Что касается его телеканала, еще 20 февраля Моргошия сообщил «Netgazeti», что «Alt-Info» законопроект не затронет.



«Alt-Info» — ультраконсервативная, националистическая и пророссийская платформа, основавшая в Грузии партию «Консервативное движение».



Следует отметить, что в июле 2022 года представители и сторонники «Alt-Info» демонстративно сожгли флаги Евросоюза и НАТО возле офиса ЕС в Тбилиси.



Ранее «Коалиция за информационную достоверность» отмечала, что на протяжении многих лет «Alt-Info» ведет пропаганду против союзников Грузии и западного евроатлантического курса. Alt-Info открыто выступает против либеральной демократии в Грузии, ратует за прекращение партнерства с Западом и настаивает на том, что Грузия должна присоединится к системам безопасности и экономики России.





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