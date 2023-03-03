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Лаврова осмеяли на G20 после заявлений о войне в Украине


03.03.2023   21:19


Министр иностранных дел России Сергей Лавров был осмеян залом на международной политологической конференции Raisina Dialogue в Индии, которая состоялась после встречи министров G20.

«Мы пытаемся остановить войну, которая была развязана против нас с использованием украинского народа», — заявил Лавров, после чего зал разразился смехом.

Лавров был вынужден прерваться, а затем трижды повторил: война «повлияла, повлияла, повлияла» на политику России.

Выступая на конференции спустя день после министерской встречи «двадцатки» Лавров заявил, что США и их союзники бомбили страны за тысячи километров «Если это не двойные стандарты, то я не министр», - сказал он, намекая, что и Россия может бомбить сопредельные государства.

Лавров также посетовал, что на G20 не упоминали о ситуации в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии, и сейчас никому ничего не интересно, кроме Украины.

В ходе визита в Бангалор Лаврову удалось провести полноценные встречи лишь с четырьмя министрами стран G20. Это главы МИД Китая, Индии, Турции и Бразилии.

При этом лишь Китай поддержал Россию в требовании исключить осуждение войны из итоговой декларации, которую принять по итогам переговоров так и не удалось.

Госсекретарь США Энтони Блинкен «на ногах» поговорил с российским министром. Как сообщает Associated Press, Блинкен заявил Лаврову, что США продолжат поддерживать Украину сколько потребуется, призвал пересмотреть решение о приостановке Договора о стратегических наступательных вооружениях и потребовал освободить заключенного в РФ Пола Уиллана. Разговор продолжался 10 минут, отмечает AP.


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