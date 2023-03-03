|
|
|
Лаврова осмеяли на G20 после заявлений о войне в Украине
03.03.2023 21:19
Министр иностранных дел России Сергей Лавров был осмеян залом на международной политологической конференции Raisina Dialogue в Индии, которая состоялась после встречи министров G20.
«Мы пытаемся остановить войну, которая была развязана против нас с использованием украинского народа», — заявил Лавров, после чего зал разразился смехом.
Лавров был вынужден прерваться, а затем трижды повторил: война «повлияла, повлияла, повлияла» на политику России.
Выступая на конференции спустя день после министерской встречи «двадцатки» Лавров заявил, что США и их союзники бомбили страны за тысячи километров «Если это не двойные стандарты, то я не министр», - сказал он, намекая, что и Россия может бомбить сопредельные государства.
Лавров также посетовал, что на G20 не упоминали о ситуации в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии, и сейчас никому ничего не интересно, кроме Украины.
В ходе визита в Бангалор Лаврову удалось провести полноценные встречи лишь с четырьмя министрами стран G20. Это главы МИД Китая, Индии, Турции и Бразилии.
При этом лишь Китай поддержал Россию в требовании исключить осуждение войны из итоговой декларации, которую принять по итогам переговоров так и не удалось.
Госсекретарь США Энтони Блинкен «на ногах» поговорил с российским министром. Как сообщает Associated Press, Блинкен заявил Лаврову, что США продолжат поддерживать Украину сколько потребуется, призвал пересмотреть решение о приостановке Договора о стратегических наступательных вооружениях и потребовал освободить заключенного в РФ Пола Уиллана. Разговор продолжался 10 минут, отмечает AP.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна