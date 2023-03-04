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Минюст опровергает, что решение о допуске польских врачей к Саакашвили принято в результате давления ЕС
04.03.2023 11:22
Заявление о том, что решение о допуске польских врачей к осужденному Михаилу Саакашвили якобы было принято в результате встречи послов стран-членов ЕС с министром юстиции, лишено каких-либо оснований, - об этом говорится в заявлении Минюста Грузии
Как отмечается в заявлении, еще 29 ноября министр юстиции предложил заключенному Саакашвили привезти любого врача из любой зарубежной клиники.
«На чрезвычайном брифинге, проведенном по этому вопросу, министр юстиции заявил: «Исходя из той высокой ответственности, которую несет государство за жизнь и здоровье каждого человека, мы и сейчас выражаем готовность и предлагаем осужденному Михаилу Саакашвили привезти любого врача из любой иностранной клиники, который подключится к его лечению», - говорится в заявлении.
По заявлению адвоката Шалвы Хачапуридзе, в ближайшие дни в Грузию прибудут польские врачи, чтобы оценить состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
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