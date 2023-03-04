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Делегация парламента Грузии встретилась с депутатами шведского парламента в Стокгольме
04.03.2023 11:29
Делегация парламента Грузии провела рабочую встречу с депутатами шведского парламента в рамках визита в Стокгольм.
Грузинскую сторону представляли председатель Комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили, председатель Комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая, заместитель председателя Комитета по европейской интеграции Нино Иобашвили и заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Владимир Чачибая.
В ходе встречи разговор коснулся вызовов европейской безопасности, интеграции Грузии в Европейский Союз, шагов, предпринятых Грузией для выполнения рекомендаций Еврокомиссии и прогресса, достигнутого на этом пути, который был отмечен в отчете Европейской комиссии. Стороны также обсудили роль Грузии в обеспечении энергетической безопасности Евросоюза, важность связанности через Черное море.
В ходе встреч была подчеркнута важность поддержки Швеции как председателя Евросоюза для укрепления европейской перспективы Грузии.
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