

Делегация парламента Грузии встретилась с депутатами шведского парламента в Стокгольме

04.03.2023 11:29





Делегация парламента Грузии провела рабочую встречу с депутатами шведского парламента в рамках визита в Стокгольм.



Грузинскую сторону представляли председатель Комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили, председатель Комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая, заместитель председателя Комитета по европейской интеграции Нино Иобашвили и заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Владимир Чачибая.



В ходе встречи разговор коснулся вызовов европейской безопасности, интеграции Грузии в Европейский Союз, шагов, предпринятых Грузией для выполнения рекомендаций Еврокомиссии и прогресса, достигнутого на этом пути, который был отмечен в отчете Европейской комиссии. Стороны также обсудили роль Грузии в обеспечении энергетической безопасности Евросоюза, важность связанности через Черное море.



В ходе встреч была подчеркнута важность поддержки Швеции как председателя Евросоюза для укрепления европейской перспективы Грузии.





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